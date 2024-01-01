01 Ocak 2024, Pazartesi
TBMM’de emekli taban aylıklarıyla ilgili yasal düzenleme çalışması var mı? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber'de yanıtladı
Asgari ücret tamam, sırada emekli ve memur maaşları var. Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Taban aylıklarına ne kadar iyileştirme gelecek? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman konu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:03 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 23:15
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