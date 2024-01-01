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Haberler Galeri TBMM’de emekli taban aylıklarıyla ilgili yasal düzenleme çalışması var mı? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber'de yanıtladı

TBMM’de emekli taban aylıklarıyla ilgili yasal düzenleme çalışması var mı? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber'de yanıtladı

Asgari ücret tamam, sırada emekli ve memur maaşları var. Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Taban aylıklarına ne kadar iyileştirme gelecek? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman konu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:03 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 23:15
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TBMM’de emekli taban aylıklarıyla ilgili yasal düzenleme çalışması var mı? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber’de yanıtladı

Gözler 3 Ocak'taki enflasyon rakamında. Maaşlar Çarşamba günü netleşiyor. Peki olasılıklar neler? Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? TBMM'de emekli taban aylıklarıyla ilgili yasal düzenleme çalışması var mı?

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TBMM’de emekli taban aylıklarıyla ilgili yasal düzenleme çalışması var mı? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber’de yanıtladı

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman konu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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TBMM’de emekli taban aylıklarıyla ilgili yasal düzenleme çalışması var mı? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber’de yanıtladı

20 milyon vatandaşımızı etkileyecek bir 3 Ocak takvimini bekliyoruz. 16 milyon emeklimiz, 3-4 milyon da devlet memurumuzun maaşı değişecek.

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TBMM’de emekli taban aylıklarıyla ilgili yasal düzenleme çalışması var mı? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber’de yanıtladı

Enflasyon verimiz TÜİK tarafından açıklanacak. SSK, Bağ-Kur ve kamu çalışanları 6 ayda bir maaş zammı alıyorlar. 2024 Ocak aylıkları belli olacak.

Enflasyon yüzde 65 çıkarsa son 6 aylık fark yüzde 38'e yakın bir rakam oluyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur aylıkları yüzde 38 ile güncellenecek demek.

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TBMM’de emekli taban aylıklarıyla ilgili yasal düzenleme çalışması var mı? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber’de yanıtladı

Devlet memurlarında durum biraz daha başka.

37.76 beklenen 6 aylık enflasyon.

Memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49.46 maaş farkı alıyorlar.

Bu durumda en düşük memur maaşı 32.906,61 TL oluyor.

En düşük memur emeklisinde de maaş 14.762,25 TL'ye çıkıyor.