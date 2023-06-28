Tatil beldelerine akın… Turizme bayram tatili dopingi

Kurban Bayramı ile birlikte ekonomide de bir hareketlilik yaşanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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