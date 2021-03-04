Tarladan markete yüzde 400! Bu neyin zammı?

Son dakika haberi... Tarladan markete yüzde 400'leri bulan zamlar devam ediyor. Döviz kurları düşmesine rağmen Şubat ayında yapılan zamların nedeni ne? Bu neyin zammı? Hangi maliyet arttı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı. Erdem, "bu zamların anlamı yok. Kuru bahane ederek zam yapanlar kur düştüğü zaman da zam yapmaya devam ediyor. Bu fırsatçılıktır" dedi.

Tarladan markete yüzde 400'leri bulan zamlar devam ediyor. Döviz kurları düşmesine rağmen Şubat ayında yapılan zamların nedeni ne? Bu neyin zammı? Hangi maliyet arttı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı. Erdem, "bu zamların anlamı yok. Kuru bahane ederek zam yapanlar kur düştüğü zaman da zam yapmaya devam ediyor. Bu fırsatçılıktır" dedi.

TARLADAN MARKETE YÜZDE 400

BU NEYİN ZAM MI?



