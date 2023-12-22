Tarımsal destek ödemeleri yatırılıyor! 4 milyar 247 milyon 28 bin TL çiftçilerin hesaplarında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemesiyle ilgili açıklama yaptı. 4 milyar 247 milyon 28 bin TL çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur anlattı.

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