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Tarımsal destek ödemeleri yatırılıyor! 4 milyar 247 milyon 28 bin TL çiftçilerin hesaplarında

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 12:19
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemesiyle ilgili açıklama yaptı. 4 milyar 247 milyon 28 bin TL çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur anlattı.
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