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Tarım Kredi Marketlerinden indirim kampanyası

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Giriş: 13.10.2023 16:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra indirim kampanyası büyüyor. Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri de kampanyaya katıldığını açıkladı. 16 Ekim'de başlayacak kampanyada yüzde 50' ye varan indirim yapılacak.
Tarım Kredi Marketlerinden indirim
Tarım Kredi Marketlerinden indirim
Yüzde 50’ye varan indirim
Yüzde 50’ye varan indirim
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