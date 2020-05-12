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SSK Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını alacağı tarihler belli oldu! Ödemeler 15 Mayıs'ta başlıyor |Video

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12.05.2020
SSK Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını alacağı tarihler belli oldu. Yeni tarihe göre milyonlarca emeklinin maaşı bayram öncesinde hesaplara yatmış olacak. Ödemeler 15 Mayıs Cuma günü başlayacak. Peki SSK emeklisinin maaşı ne zaman yatacak? Bağ Kur emeklisinin maaşı ne zaman yatacak? İşte o tarihler...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emekli maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı. Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emeklilere bayram müjdesi...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk; 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

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