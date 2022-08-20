Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri yapıldı! Bu ayki ödeme miktarı 328 milyon 311 bin 460 TL

Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, destekten yararlanan ailelerin hesaplarına bu ay toplam 328 milyon 311 bin 460 lira yatırıldığını açıkladı. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

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