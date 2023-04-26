26 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Sosyal konut projeleri

Sosyal konut projeleri

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2023 11:47
AK Parti hükümeti vatandaşın ev sahibi olabilmesi ve kentsel dönüşüm adına pek çok önemli adım attı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarım ve Orman Bakanı A Haber’de
Tarım ve Orman Bakanı A Haber'de
Sosyal konut projeleri
Sosyal konut projeleri
Togg için 0,99 oranla kredi kolaylığı
Togg için 0,99 oranla kredi kolaylığı
Yüzyılın dönüşümü başlıyor
Yüzyılın dönüşümü başlıyor
Gözler Temmuz zammında! Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
Gözler Temmuz zammında! Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
ÖTV indirimi ne zaman başlıyor?
ÖTV indirimi ne zaman başlıyor?
Fahiş kira artışına yaptırım getiriliyor
Fahiş kira artışına yaptırım getiriliyor
Yurt dışındaki gençlere müjde
Yurt dışındaki gençlere müjde
ÖTV muafiyeti nasıl olacak?
ÖTV muafiyeti nasıl olacak?
Yeni maaşlar ne kadar olacak?
Yeni maaşlar ne kadar olacak?
Milyonlara yeni maaş
Milyonlara yeni maaş
Hangi araç, ne kadara inecek?
Hangi araç, ne kadara inecek?
Daha Fazla Video Göster