Son dakika: Uzman isim canlı yayında altın fiyatlarıyla ilgili konuştu! Gram altındaki kritik seviye 390 lira... (18.05.2020)

Son dakika haberi; Altın fiyatlarındaki yükselme ne anlama geliyor? Altında yükseliş sürecek mi? Gram altında kritik seviyeyi 390 lira olarak açıklayan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında altın yatırımcısına tavsiyelerde bulundu. Peki altın almalı mı satmalı mı? 18 Mayıs Pazartesi günü çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte tüm bu soruların yanıtını haberimizde...

Son dakika haberi; Altın fiyatlarındaki yükselme ne anlama geliyor? Altında yükseliş sürecek mi? Gram altında kritik seviyeyi 390 lira olarak açıklayan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında altın yatırımcısına tavsiyelerde bulundu. Peki altın almalı mı satmalı mı? 18 Mayıs Pazartesi günü çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Öta yandan Erdem, gram altının fiyatının 390 lirayı görmesinin ardında tepki satışlarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM - CANLI