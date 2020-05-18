Canlı yayında açıkladı: Dolar düşüş trendine girdi! Tahmin edilemeyecek seviyeler görülebilir (18.05.2020) Dolar ne kadar oldu?

Dolarda düşüş sürüyor. 6 Mayıs'ta Londra merkezli yapılan saldırılar sonrası 7.20'leri gören dolar kısa sürede 6.80 bandına geriledi. Peki dolardaki bu düşüş sürecek mi? Dolar yeniden yükselir mi? Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı doları nasıl etkileyecek? Gerçekleşecek bir swap anlaşmasının dolardaki düşüşü tahmin edilemeyecek rakamlar seviyesine kadar düşüreceğini söyleyen Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü dolar ne kadar oldu? Dolar/TL fiyatlarında son durum ne? İşte yanıtları...

Dolarda düşüş sürüyor. 6 Mayıs'ta Londra merkezli yapılan saldırılar sonrası 7.20'leri gören dolar kısa sürede 6.80 bandına geriledi. Peki dolardaki bu düşüş sürecek mi? Dolar yeniden yükselir mi? Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı doları nasıl etkileyecek? Gerçekleşecek bir swap anlaşmasının dolardaki düşüşü tahmin edilemeyecek rakamlar seviyesine kadar düşüreceğini söyleyen Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü dolar ne kadar oldu? Dolar/TL fiyatlarında son durum ne? İşte yanıtları...

DOLAR NE KADAR OLDU? (18.05.2020) CANLI SON DURUM