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06.04.2020

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı ekilebilir tüm arazileri üretime katmak için harekete geçti! 21 ilde tohumun yüzde 75'i hibe edilecek | Video

Son dakika haberine göre; Bakanlık olarak ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi” Programını başlattıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75’ini hibe ediyoruz” diye konuştu. Corona virüs (Covit-19) salgını dolayısıyla, bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın önümüzdeki dönem için büyük önem taşıdığının altını çizen Bakan Pakdemirli "Bu doğrultuda gerek Bakanlığımızın tüm birimleri gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak suretiyle tedbirler almaya devam ediyoruz" dedi.

STRATEJİK ÜRÜNLERDE REKOLTE ARTIRILACAK

Bu kapsamda yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş yapmak için Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi programını başlattıklarını ifade eden Pakdemirli "Bu proje ile ülkemiz için, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde üretime yönlendirmeyi, dolayısıyla da tarım arazilerinin etkin ��ekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



TOHUM BEDELİNİN YÜZDE 75'İ HİBE EDİLECEK

Program doğrultusunda mevcut üretim alanlarına ilave yazlık ekiliş yapılabilecek alan ve ürün deseni bilgilerinin toplandığını vurgulayan Bakan Pakdemirli "Uygulama ile bu alanlarda tohum bedelinin % 75'i hibe, % 25'i ise çiftçi katkısı ile karşılanacak" açıklamasını yaptı.



TOHUM DAĞITIMINA BAŞLANDI

Mevsim itibari ile öncelikli olarak ekilişinin yapılması gereken ürünlerin tohumlarının üreticilere dağıtımına başlandığının altını çizen Bakan Pakdemirli "Uygulamayı 21 ilde başlattık. Ekimi yapılacak ürünler ise buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlendi" değerlendirmesinde bulundu.



6 BİN 700 TON SERTİFİKALI TOHUM DAĞITILACAK

Ekimi yapılacak tohumların sertifikalı ve miktarının 6 bin 700 ton olduğunu belirten Pakdemirli, proje kapsamında 364 bin dekar alanda ekiliş yapılacağını ve ilk aşamada ekilişleri yapılan ve hasat edilecek olan ürünün toplam rekoltesinin 80 bin ton olacağını söyledi.
Bakan Pakdemirli, proje sonucunda elde edilecek bitkisel üretim değerinin 220 milyon TL, proje bütçesinin ise yaklaşık 20 milyon TL olduğunu da sözlerine ekledi.



İŞTE PROJE KAPSAMINDAKİ O İLLER...

ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AĞRI
AKSARAY
BİNGÖL
ÇANAKKALE
ERZİNCAN
ERZURUM
KARS
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRŞEHİR
KONYA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
SAMSUN
SİVAS
TOKAT
UŞAK
YOZGAT

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