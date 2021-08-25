26 Ağustos 2021, Perşembe
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Yangından zarar görenlere hasar ödemeleri gerçekleştirilecek
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarından zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM tarafından 9.5 milyon TL hasar ödemesi yapıldığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, "1.6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." dedi.