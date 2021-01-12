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SON DAKİKA | Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi

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Giriş: 12.01.2021 00:29
Güncelleme:12.01.2021 00:34
Son dakika haberi... Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre, Sağlık Bakanlığı personeline 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Ek ödeme yapılma kararı alınması halinde yer veya personel yönünden kapsamını Sağlık Bakanı belirleyecek.

Ödemenin toplam tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Sağlık personeline ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti.

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Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
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