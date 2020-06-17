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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alıyor! Memur alımı şartları neler? Kimler başvurabilir? Başvuru tarihi ne zaman? Detayları canlı yayında anlattı |Video

Son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alıyor! Memur alımı şartları neler? Kimler başvurabilir? Başvuru tarihi ne zaman? Detayları canlı yayında anlattı |Video

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Giriş: 17.06.2020 11:52
Güncelleme:17.06.2020 11:57
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı tercihleri başlıyor. İstanbul'da yeni açılacak hastanelere yapılacak personel alımı için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamaya kilitlendi. Bakan Koca, tercih işlemlerinin ÖSYM tarafından alınacağını bildirmişti. Peki, Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? 2020 Hemşire, ebe alımı şartları neler? Kimler başvurabilir? Başvuru tarihi ne zaman? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı tercihleri başlıyor. İstanbul'da yeni açılacak hastanelere yapılacak personel alımı için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamaya kilitlendi. Bakan Koca, tercih işlemlerinin ÖSYM tarafından alınacağını bildirmişti. Peki, Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? 2020 Hemşire, ebe alımı şartları neler? Kimler başvurabilir? Başvuru tarihi ne zaman? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR??

Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri 16 - 22 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yayımlanacak tercih kılavuzuna göre yapılacak.

Tercih işlemleri henüz başlamadı.

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ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

İstanbul'daki hastanelere yapılacak alımlar, 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti.

Alımların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını aktaran Koca, tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adayların tercihlerini 16-22 Haziran 2020 tarihlerinde yapabileceğini kaydetti.

Koca, sözleşmeli sağlık personeli alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi.

"YENİ ATAMALAR SALGINLA MÜCADELEMİZE KATKI SAĞLAYACAK"

Ayrıca 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Koca, şunları kaydetti:

"İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz. Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."

KPSS 2020/8 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? KPSS 2020/8 TERCİH KILAVUZU: SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER? HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı kadro dağılımı ve şartlar neler? KPSS 2020/8 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? SAĞLIK BAKANLIĞI 3000 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI VE ŞARTLAR NELER?

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