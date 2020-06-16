16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı kadro dağılımı ve şartlar neler?

KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı kadro dağılımı ve şartlar neler?

KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı şartları neler? Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Tercih yapacak adaylar heyecan içinde kılavuzu beklemeye başladılar. 3 bin kadrodan 2 bin 302'si hemşire olacak. Peki, KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı kadro dağılımı ve şartlar neler?

Giriş Tarihi: 16.06.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 10:07
  • 1
  • 11
KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı kadro dağılımı ve şartlar neler? GALERİ DEVAM EDİYOR

KPSS 2020/8 tercih kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet biimlerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı duyurulmuştu. Personel alımına ilişkin ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tercih ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bakanlığın açıkladığı takvime göre, tercihler bugün başlayacak. Peki, KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı kadro dağılımı ve şartlar neler? İşte merak edilenler...

  • 2
  • 11
KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı kadro dağılımı ve şartlar neler?

KPSS 2020/8 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. KPSS 2020/8 tercih kılavuzunun bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Kılavuz yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

TERCİH KILAVUZU BU SAYFADA YER ALACAK

  • 3
  • 11
KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı kadro dağılımı ve şartlar neler?

ŞARTLAR BELLİ OLDU MU?

Kılavuz yayımlandığında şartlar da belli olacak.

  • 4
  • 11
KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı kadro dağılımı ve şartlar neler?

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 16-22 Haziran tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

  • 5
  • 11
KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı kadro dağılımı ve şartlar neler?

3 BİN KADRODAN 2 BİN 302'Sİ HEMŞİRE

Atama yapılacak 3 bin kadrodan 2 bin 302'si hemşire, 60'ı ebe ve 606'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.