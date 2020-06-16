KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı kadro dağılımı ve şartlar neler?

KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı şartları neler? Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Tercih yapacak adaylar heyecan içinde kılavuzu beklemeye başladılar. 3 bin kadrodan 2 bin 302'si hemşire olacak. Peki, KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı kadro dağılımı ve şartlar neler?

Giriş Tarihi: 16.06.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 10:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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