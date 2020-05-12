12 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan "maske" soruşturması |Video

Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan "maske" soruşturması |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
12.05.2020
Son dakika haberine göre; Rekabet Kurumu, maske üretim ve satışı yapan 10 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya neden olarak salgın sürecinde fiyatlarda ortalama yüzde 600 ila 700 oranında artışlar gösterildi.

Rekabet Kurumu, maske üretim ve satışı yapan 10 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya neden olarak salgın sürecinde fiyatlarda yüzde 700'e varan fahiş artışlar gösterildi.

"ORTALAMA %600-700 ORANINDA ARTIŞ..."

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Rekabet Kurulu, incelemelerinde tüm özel ve kamu kurumlarından bilgi ve belge toplayabilmekte ve teşebbüslerin başta fiyat olmak üzere rekabet parametrelerini tüketici aleyhine seviyelerde stabilize edip etmediğini titizlikle incelemektedir. Özellikle, içinde bulunduğumuz dönemde yani salgın koşullarında, piyasanın rekabetin bozulduğu noktada dengeye gelmemesi için çaba sarf eden Kurul, koruyucu maske gibi insan hayatı için kritik önemi haiz ürünlerde bu çabalarını daha da artırmıştır.

4054 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan incelemelerde her bulgu ve olgu tek tek önem arz ettiği gibi bir bütün olarak da dikkate alınmaktadır. Soruşturma sonucunda ihlal tespiti halinde, fiyat rekabetinin mümkün olduğunca en çoklanmasına engel olan tüm aktörler, sebebiyet verdikleri piyasa aksaklıklarına son vermek durumundadır. Bu çerçevede, toplam 10 teşebbüs hakkında yürütülen işbu soruşturmanın geleneksel soruşturma süreçlerine kıyasla daha hızlı ilerlemesi beklenmektedir.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Rekabet Kurulu'ndan maske soruşturması
Rekabet Kurulu'ndan "maske" soruşturması
Ödemeler 15 Mayıs'ta başlıyor
Ödemeler 15 Mayıs'ta başlıyor
Piyasalar normale dönüyor!
Piyasalar normale dönüyor!
Borsada yerli yatırımcı artışı
Borsada yerli yatırımcı artışı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
Yılbaşına kadar ücretsiz
Yılbaşına kadar ücretsiz
Altın fiyatlarında sert düşüş
Altın fiyatlarında sert düşüş
Dolar düşüyor! Canlı yayında tahminini açıkladı
Dolar düşüyor! Canlı yayında tahminini açıkladı
Otomobil piyasasında hareketlilik! İkinci el...
Otomobil piyasasında hareketlilik! İkinci el...
TOKİ'den flaş duyuru! 5 ilde...
TOKİ'den flaş duyuru! 5 ilde...
Tatil planı yapanlar otellerde yeni döneme dikkat! İşte detaylar |Video
Tatil planı yapanlar otellerde yeni döneme dikkat! İşte detaylar |Video
'Yüksek gelen faturanıza itiraz edin'
'Yüksek gelen faturanıza itiraz edin'
Daha Fazla Video Göster