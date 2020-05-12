Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan "maske" soruşturması |Video

Son dakika haberine göre; Rekabet Kurumu, maske üretim ve satışı yapan 10 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya neden olarak salgın sürecinde fiyatlarda ortalama yüzde 600 ila 700 oranında artışlar gösterildi.

Rekabet Kurumu, maske üretim ve satışı yapan 10 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya neden olarak salgın sürecinde fiyatlarda yüzde 700'e varan fahiş artışlar gösterildi.

"ORTALAMA %600-700 ORANINDA ARTIŞ..."

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Rekabet Kurulu, incelemelerinde tüm özel ve kamu kurumlarından bilgi ve belge toplayabilmekte ve teşebbüslerin başta fiyat olmak üzere rekabet parametrelerini tüketici aleyhine seviyelerde stabilize edip etmediğini titizlikle incelemektedir. Özellikle, içinde bulunduğumuz dönemde yani salgın koşullarında, piyasanın rekabetin bozulduğu noktada dengeye gelmemesi için çaba sarf eden Kurul, koruyucu maske gibi insan hayatı için kritik önemi haiz ürünlerde bu çabalarını daha da artırmıştır.

4054 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan incelemelerde her bulgu ve olgu tek tek önem arz ettiği gibi bir bütün olarak da dikkate alınmaktadır. Soruşturma sonucunda ihlal tespiti halinde, fiyat rekabetinin mümkün olduğunca en çoklanmasına engel olan tüm aktörler, sebebiyet verdikleri piyasa aksaklıklarına son vermek durumundadır. Bu çerçevede, toplam 10 teşebbüs hakkında yürütülen işbu soruşturmanın geleneksel soruşturma süreçlerine kıyasla daha hızlı ilerlemesi beklenmektedir.