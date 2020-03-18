Son dakika: Motorinde (dizel) yeni indirim! Benzin ve motorinde (dizel) indirimler devam edecek mi? | Video

Son dakika haberine göre; Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle akaryakıtta indirimler devam ediyor. Motorindeki indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. İndirim tutarı ise 27 kuruş olarak pompaya yansıyacak. Peki, benzin ve motorinde (dizel) indirimler devam edecek mi? Vatandaşların merakla takip ettiği akaryakıt haberine ilişkin ayrıntıları A Haber Muhabiri Sefer Ayçe’nin canlı yayın konuğu olan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş canlı yayında yorumladı.