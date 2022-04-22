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Son dakika: Milyonlara ara zam sinyali! İşçi kamu çalışanı memur ve emekliler... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarih vererek duyurdu

DHA
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Giriş: 22.04.2022 08:41
Güncelleme:22.04.2022 09:17
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada işçileri, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapılacağını açıklarken yeni düzenleme için tarih verdi. Aralık ayında da asgari ücrete ilişkin çalışanları koruyacak bir seviye belirleneceğini söyleyen Bilgin, Biz Türkiye'nin her alanında ihtiyacı olan bütün yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevli olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.
İşçi, memur ve emeklilere zam sinyali İŞÇİ, MEMUR VE EMEKLİLERE ZAM SİNYALİ

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