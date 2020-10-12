Son dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı ne anlama geliyor? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 16 Ekim’den geçerli olmak üzere yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltti. Merkez Bankası'nın bu hamlesi ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gitti.

Uygulanan faiz/nema oranı yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi. Yeni oran 16 Ekim'den itibaren geçerli olacak.







Merkez Bankası ayrıca ABD doları cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonunu yüzde 0,0250, yüzde 0,0125'e, Euro cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonunu yüzde 0,0025, yüzde 0,00125'e indirdi.