12 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı ne anlama geliyor? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Son dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı ne anlama geliyor? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2020 09:56
Güncelleme:12.10.2020 10:00
Son dakika haberi... Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 16 Ekim’den geçerli olmak üzere yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltti. Merkez Bankası'nın bu hamlesi ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gitti.

Uygulanan faiz/nema oranı yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi. Yeni oran 16 Ekim'den itibaren geçerli olacak.




Merkez Bankası ayrıca ABD doları cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonunu yüzde 0,0250, yüzde 0,0125'e, Euro cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonunu yüzde 0,0025, yüzde 0,00125'e indirdi.

TCMB'den bugün alınan kararlara ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"TCMB, bankaların döviz cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden uygulanan komisyon oranlarını yarı yarıya düşürdü. Ayrıca, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranlarına da, kredi büyümesi koşulu aranmaksızın, 200 baz puan artırdı.



Söz konusu düzenlemelerin son dönemde gerçekleşen normalleşme süreci kapsamındaki diğer adımları destekler nitelikte olduğu görülmektedir. YP ZK'lardan alınan komisyonların azaltılması ve TL ZK'lara ödenen faizlerin artırılması, bankacılık sisteminin aracılık maliyetlerini azaltacaktır. Bu değişiklikler, normalleşme döneminin amaçlarına uygun olarak, parasal aktarım mekanizmasını ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir."

MB hamlesi ne anlama geliyor?
MB hamlesi ne anlama geliyor?
Türkiye'nin en büyüğü! Dünyada ilk sıralarda
Türkiye'nin en büyüğü! Dünyada ilk sıralarda
Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali üretime başladı
Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali üretime başladı
Araç sahipleri doluya dikkat!
Araç sahipleri doluya dikkat!
Elektrik faturası nasıl düşürülür?
Elektrik faturası nasıl düşürülür?
Bakan Selçuk açıkladı: İş göremezlik ödeneği alacaklar
Bakan Selçuk açıkladı: İş göremezlik ödeneği alacaklar
10 yıl çalışana emeklilik fırsatı!
10 yıl çalışana emeklilik fırsatı!
Pandemi dünyada istihdamı vurdu! Devler dökülüyor
Pandemi dünyada istihdamı vurdu! Devler dökülüyor
Trump'ın korona haberi ekonomiyi nasıl etkiledi?
Trump'ın korona haberi ekonomiyi nasıl etkiledi?
Büyümenin ayak sesleri geliyor
Büyümenin ayak sesleri geliyor
Dolu hasarını sigorta karşılıyor mu?
Dolu hasarını sigorta karşılıyor mu?
Ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak
"Ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak"
Daha Fazla Video Göster