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Son dakika: Konut alacaklar dikkat! Taksit sınırı kaldırıldı

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Giriş: 16.03.2021 10:01
Güncelleme:16.03.2021 10:04
Son dakika haberine göre Konut satışlarında taksit sınırı kaldırılırken, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirildi. Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek
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