Son dakika haberi... JP Morgan döviz stratejisi raporunu yayınladı. O raporda dikkat çeken bir detay yer aldı. JP Morgan “Dolar sat TL al” tavsiyesinde bulundu. Bu mesaj ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdem, bu gibi yabancı kuruluşların raporlarına mutlaka şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirterek, "Bunlar bile artık çark etmişler öyle gözüküyor. TL’nin güçleneceğini dolardaki balonu kendilerinin yaptığı da ortaya çıkmış oluyor aslında burada" ifadelerini kullandı.

JP Morgan döviz stratejisi raporunu yayınladı. O raporda dikkat çeken bir detay yer aldı. JP Morgan "Dolar sat TL al" tavsiyesinde bulundu. Bu mesaj ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdem'in açıklamalarından satır başları;

ÇÖKMÜŞ ÜLKELERLE AYNI SEVİYEDE TUTUYORLAR

Ben kredi derecelendirme kuruluşlarını değerlendirirken hem de bu uluslararası kuruluşların Türkiye ile ilgili raporlarını hazırlarken hep şuna bakarım ekonomik sahiklerle bu raporlar asla hazırlanmıyor. Şu anda Türkiye'nin durumuna bakıp da işte yatırım yapılabilir notu vermiyorlar mesela. Yunanistan'la ya da çökmüş bir ülkeyle aynı seviyede tutuyorlar.

MUTLAKA ŞÜPHEYLE YAKLAŞIN

O yüzden hep şunu söylüyorum bu sorulduğu zaman bu kuruluşlar eğer bizimle ilgili olumlu bir rapor yayınlamışlar ise mutlaka şüpheyle yaklaşın.

OLUMSUZ İSE ÜZÜLMEYİN

Olumsuz ise çok üzülmeyin zaten sermaye su gibidir akar ve yolunu bulur bunlara bakarak da olmuyor.

BUNLAR BİLE ÇARK ETTİ!

Burada başka bir şey düşünmek lazım bu kurum bile artık TL'nin gücüne inanmaya başlamışsa burada ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri konuşmamız lazım. Türkiye ekonomisindeki kırılganlıkların nasıl giderildiğini bağışıklık sistemimizin nasıl güçlendiğini buradan anlayabiliyoruz. Bunlar bile artık çark etmişler öyle gözüküyor. TL'nin güçleneceğini dolardaki balonu kendilerinin yaptığı da ortaya çıkmış oluyor aslında burada.