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Son dakika: İşten çıkarma yasağında yeni gelişme! SGK'dan flaş Kod-29 düzenlemesi

A Haber
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Giriş: 08.04.2021 10:03
Güncelleme:08.04.2021 10:12
Son dakika haberi... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan çalışanların işten çıkarılması için kullanılan Kod- 29 dışında, karışıklığa yer vermemek için yeni kodların getirildiğini açıkladı. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
SGKdan flaş Kod-29 düzenlemesi! SGK'DAN FLAŞ KOD-29 DÜZENLEMESİ!
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