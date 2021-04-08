Son dakika: İşten çıkarma yasağında yeni gelişme! SGK'dan flaş Kod-29 düzenlemesi

Son dakika haberi... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan çalışanların işten çıkarılması için kullanılan Kod- 29 dışında, karışıklığa yer vermemek için yeni kodların getirildiğini açıkladı. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

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