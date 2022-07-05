Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı! İşte enflasyonla mücadelede atılan 11 adım!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 11 adımlı enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımları açıkladı. Bakan Nebati, "Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

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