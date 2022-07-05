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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı! İşte enflasyonla mücadelede atılan 11 adım!

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Giriş: 05.07.2022 13:38
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 11 adımlı enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımları açıkladı. Bakan Nebati, "Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.
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