Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, A Para'nın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'nde Türkiye ekonomisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Devletin enflasyonla mücadele için 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtiğini belirten Bakan Elvan, ''Şu anda ısınma amaçlı olarak yurt dışından yüz birime mal ettiğimiz doğalgazı dörtte biri fiyatına, yani 25 birime vatandaşlarımıza satıyoruz.'' dedi. Bakan Elvan ayrıca asgari ücret zammına da değindi. Elvan, ''Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz.'' ifadelerini kullandı.