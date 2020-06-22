Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik mesaj: Tek yürek olduk, zoru başardık | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz!" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan korona virüs salgını ile ilgili bir video paylaşımında bulundu.



"TEK YÜREK OLDUK, ZORU BAŞARDIK"

Bakan Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz!" dedi.