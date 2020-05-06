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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak net konuştu: IMF ile SWAP masada değil |Video

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06.05.2020
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiği telekonferans görüşmesinde önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak, "SWAP görüşmelerine devam ediyoruz. IMF ile SWAP masada değil" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiği telekonferans görüşmesinde önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak, "SWAP görüşmelerine devam ediyoruz. IMF ile SWAP masada değil" dedi.

İşte Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar...


- Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum.
- Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir.
- Pandemi öngörü yapmayı zorlaştırıyor.
- Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum
- (Swap görüşmeleri) G20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim
- Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız
- Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir
- Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede
- TCMB dalgalı kur rejimine bağlı kalmaya devam edecek
- TCMB'nin brüt ya da net rezerv hedefi yok
- 2020'de Hazine'nin çevirmesi gereken dış borç sadece 4,7 milyar dolar düzeyinde
- Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çeviriyor
- Kamunun yıl sonuna kadar çevirmesi gereken dış borç tutarı 4,7 milyar dolar ile sınırlı
- (Sermaye kontrolü sorusu) Defalarca yanıt verdim, sermaye kontrolü olmayacak
- IMF ile swap masada değil
- En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek
- İhracat ve turizmde düşüş olsa da, emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli değişiklik olmayacak, ihracatçılarımızı destekliyoruz

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