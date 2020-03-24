Son dakika: Halkbank VakıfBank ve Ziraat Bankası destek paketlerini devreye soktu! Kredi ödemeleri ertelendi |Video

Son dakika haberi... Halkbank VakıfBank ve Ziraat Bankası destek paketlerini devreye soktu. Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınından vatandaşların ve şirketlerin en az kayıpla atlamasına katkıda bulunmak için kamu bankaları harekete geçti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Mart tarihine kadar ödenmesi gereken kredilerin ödemeleri ileri bir tarihe ertelendi. İşte kamu bankalarının koronavirüse karşı aldığı tüm tedbirlerin anlatıldığı o video...

Son dakika haberi... Halkbank VakıfBank ve Ziraat Bankası destek paketlerini devreye soktu. Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınından vatandaşların ve şirketlerin en az kayıpla atlamasına katkıda bulunmak için kamu bankaları harekete geçti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Mart tarihine kadar ödenmesi gereken kredilerin ödemeleri ileri bir tarihe ertelendi.