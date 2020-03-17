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17.03.2020

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı |Video

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti. Öte yandan Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla aldığı tedbirleri açıkladı. Ekonomist Cüneyt Paksoy, A Haber ekranlarında verilen kararı yorumladı.
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

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