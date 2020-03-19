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Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak o soruyu yanıtladı |Video
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs'ün ekonomi üzerinde etkileri ve alınan tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, merak edilen kamuda evden çalışma sorusunu da yanıtladı. Bakan Albayrak, "Belli bir yaş ve çerçevede çalışma esnemesi getirildi. Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok." ifadelerini kullandı
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