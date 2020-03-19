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19.03.2020

Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak o soruyu yanıtladı |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs'ün ekonomi üzerinde etkileri ve alınan tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, merak edilen kamuda evden çalışma sorusunu da yanıtladı. Bakan Albayrak, "Belli bir yaş ve çerçevede çalışma esnemesi getirildi. Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok." ifadelerini kullandı
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan koronavirüs tedbirlerine ilişkin flaş açıklamalar SON DAKİKA HABERİ: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMALAR

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