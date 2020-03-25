25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
25.03.2020

Evden alışverişte dikkat! Eğer bunu yapıyorsanız... |Video

Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal izolasyon en önemli etkenlerden. Bu nedenle vatandaşlar alışveriş için evden çıkmak yerine farklı yollardan ihtiyaçlarını karşılıyor ve buda yeni önlemleri beraberinde getiriyor. Evden alışverişte nelere dikkat edilmeli? Dolandırılmamak için ne yapmak gerek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber ekranlarında anlattı. İşte evden alışverişte dikkat edilmesi gerekenler...

Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal izolasyon en önemli etkenlerden. Bu nedenle vatandaşlar alışveriş için evden çıkmak yerine farklı yollardan ihtiyaçlarını karşılıyor ve buda yeni önlemleri beraberinde getiriyor. Evden alışverişte nelere dikkat edilmeli? Dolandırılmamak için ne yapmak gerek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber ekranlarında anlattı. İşte evden alışverişte dikkat edilmesi gerekenler...

EVDEN ALIŞVERİŞTE BUNLARA DİKKAT!

*Bildiğiniz markalar ve siteleri tercih edin

*Fiyatlara dikkat edin, mağaza fiyatları katlanmış olmasın

*Kredi kartınızı kullanırken sanal kart tercih edin

*Firmanızın kargoyu hijyene dikkat ederek hazırladığından emin olun

*Kargo geldikten sonra yine de elleriniz temizleyin

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Evden alışverişte dikkat! Eğer bunu yapıyorsanız...
Evden alışverişte dikkat! Eğer bunu yapıyorsanız...
THY'den videolu Corona paylaşımı: Kahramanımız...
THY'den videolu "Corona" paylaşımı: Kahramanımız...
TBMM'de kabul edildi! Emekliye, çalışana, iş verene müjde!
TBMM'de kabul edildi! Emekliye, çalışana, iş verene müjde!
Bakan Albayrak'tan sağlık çalışanlarına müjde
Bakan Albayrak'tan sağlık çalışanlarına müjde
Kredi borcu olanlar dikkat! Ertelendi
Kredi borcu olanlar dikkat! Ertelendi
Ekonomiye destek için torba yasa
Ekonomiye destek için torba yasa
Benzine 22 kuruş daha indirim geliyor
Benzine 22 kuruş daha indirim geliyor
Bakan Albayrak'tan bankalara önemli çağrı
Bakan Albayrak'tan bankalara önemli çağrı
3 kamu bankasından destek paketi
3 kamu bankasından destek paketi
Türkiye 68 ülke ile uçuşları durdurdu
Türkiye 68 ülke ile uçuşları durdurdu
Çiftçilere destek ödemeleri başladı!
Çiftçilere destek ödemeleri başladı!
Emekliye yüzde 50 zam...
Emekliye yüzde 50 zam...
Daha Fazla Video Göster