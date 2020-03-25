Evden alışverişte dikkat! Eğer bunu yapıyorsanız... |Video

Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal izolasyon en önemli etkenlerden. Bu nedenle vatandaşlar alışveriş için evden çıkmak yerine farklı yollardan ihtiyaçlarını karşılıyor ve buda yeni önlemleri beraberinde getiriyor. Evden alışverişte nelere dikkat edilmeli? Dolandırılmamak için ne yapmak gerek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber ekranlarında anlattı. İşte evden alışverişte dikkat edilmesi gerekenler...

Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal izolasyon en önemli etkenlerden. Bu nedenle vatandaşlar alışveriş için evden çıkmak yerine farklı yollardan ihtiyaçlarını karşılıyor ve buda yeni önlemleri beraberinde getiriyor. Evden alışverişte nelere dikkat edilmeli? Dolandırılmamak için ne yapmak gerek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber ekranlarında anlattı. İşte evden alışverişte dikkat edilmesi gerekenler...

EVDEN ALIŞVERİŞTE BUNLARA DİKKAT!

*Bildiğiniz markalar ve siteleri tercih edin

*Fiyatlara dikkat edin, mağaza fiyatları katlanmış olmasın

*Kredi kartınızı kullanırken sanal kart tercih edin

*Firmanızın kargoyu hijyene dikkat ederek hazırladığından emin olun

*Kargo geldikten sonra yine de elleriniz temizleyin