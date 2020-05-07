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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: EPDK'dan İGDAŞ'a 'yüksek faturaları iptal et' çağrısı |Video

Son dakika: EPDK'dan İGDAŞ'a 'yüksek faturaları iptal et' çağrısı |Video

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07.05.2020
Son dakika haberi... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) İGDAŞ’a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi. 25 ila 35 gün arasında kesilmesi gereken faturalar 40-50 hatta 75 günlük olarak kesilmiş ve tüketicilere yüksek fatura şoku yaşamışlardı. EPDK konuyla ilgili harekete geçti. Peki şimdi ne olacak? Yüksek gelen faturalar iptal edilecek mi? A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) İGDAŞ'a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi. 25 ila 35 gün arasında kesilmesi gereken faturalar 40-50 hatta 75 günlük olarak kesilmiş ve tüketicilere yüksek fatura şoku yaşamışlardı. EPDK konuyla ilgili harekete geçti.

Peki şimdi ne olacak? Yüksek gelen faturalar iptal edilecek mi? A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları canlı yayında aktardı.

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