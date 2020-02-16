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16.02.2020

Bakanlık ifşa etti! Et bal çay yağ alkollü ve alkolsüz içecekler işte hileli o ürünlerin tam listesi |Video

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde hile yapan 74 firma ve 99 ürünü açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan ürünler arasında alkollü ve alkolsüz içecekler, et ve et ürünleri, bal, çay, yağ ve bitkisel yağ da var. İşte gıda teröristlerinin insan sağlığını tehlikeye attığı o ürünlerin tam listesi...

Çay, çikolata, et, alkollü içecek ve daha birçok ürün...

Tarım ve Orman Bakanlığı sahtekarları bir bir tespit etti. Gıda ürünlerinde hile yapan firmaların isimlerini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu ürünlerde hileye başvuran 74 firma belirlendi.
O firmalar tarafından piyasaya sürülen 99 ürün tespit edildi.
Ürünlere el konuldu, firmalar deşifre edildi.

Yapılan araştırmalarda en çok et ve et ürünlerinde hile yapıldığı anlaşıldı.
22 firmanın ismi bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar! TARIM BAKANLIĞI HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ: İŞTE İSİM İSİM ET, ÇİKOLATA VE ZEYTİNYAĞINDA HİLE YAPAN FİRMALAR!

Hileli olduğu tespit edilen 99 üründen 69'unun taklit olduğu anlaşıldı.

30 üründe ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı önümüzdeki süreçte de, hileli ürünleri ve onları satan firmaları ifşa etmeyi sürdürecek.

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