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27.12.2019

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret zam oranıyla ilgili son dakika açıklaması

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı asgari ücret zam oranı sonrası ilk kez konuştu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamasında "İşçiyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedik, öyle de yaptık. Enflasyonun 2-3 puan üstünde bir asgari ücret zammı belirledik. Asgari ücret 2002'ye göre reel olarak yüzde 154 yükselmiş durumda." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı asgari ücret zam oranı sonrası ilk kez konuştu.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamasında;

"Bugünkü noktaya gelebilmek için 17 yıldır ter döküyor, emek veriyor, mücadele ediyoruz. Peki, 17 yılın sonunda ne oldu? Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolarlara kadar yükselterek, 4 kat artırdık. Her ne kadar son yıllarda dolar bazında bir miktar düşüş yaşanmışsa da, inşallah en kısa sürede trilyon dolar rakamını aşarak, hak ettiğimiz yere geleceğiz. İhracatımızı 36 milyar dolardan 170 milyar dolara yükselterek, 5 kat ileriye taşıdık. İstihdamda 9 milyona yakın bir artış sağladık. Bu vesileyle, dün 2 bin 325 lira olarak açıklanan 2020 yılı asgari ücret rakamının ülkemize, işverenlerimize, çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Enflasyonun 3 puan üzerinde yüzde 15 olarak yapılan bu artış sonunda asgari ücret, 2002'ye göre reel olarak yüzde 154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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