Son dakika haberi... Son dakika asgari ücret gelişmeleri neler? Milyonlarca çalışan ve ailesinin beklediği asgari ücret için kritik gün bugün. Tespit komisyonu son toplantısını bugün yapacak. Türk-İş, "Zam teklifi 3 bin liranın üzerinde olmalı" açıklamasını yaptı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret zammı için kim ne kadar öneri sundu? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları canlı yayında Ankara'dan aktardı.

Son dakika haberi... Son dakika asgari ücret gelişmeleri neler? Milyonlarca çalışan ve ailesinin beklediği asgari ücret için kritik gün bugün. Tespit komisyonu son toplantısını bugün yapacak. Türk-İş, "Zam teklifi 3 bin liranın üzerinde olmalı" açıklamasını yaptı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret zammı için kim ne kadar öneri sundu? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları canlı yayında Ankara'dan aktardı.