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Son dakika: Altından daha çok kazandırıyor! Yeni güvenli liman "Gümüş"

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Giriş: 10.07.2020 14:42
Güncelleme:10.07.2020 14:50
Son dakika haberi... Gümüş yatırımcısına altından daha çok para kazandırdı. Pandemi döneminde en çok kazandıran emtia ise gümüş oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Gümüş yatırımcısına altından daha çok para kazandırdı. Pandemi döneminde en çok kazandıran emtia ise gümüş oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Memiş, "Gümüş değerli bir yatırım aracıdır. Son 1 yıldır vatandaşlarımızı gümüş konusunda uyarmaya devam ediyoruz. Sadece süs eşyası değildir. Pandemi ortamında en çok kazandıran emtia oldu." ifadelerini kullandı.

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