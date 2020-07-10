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Son dakika: Altından daha çok kazandırıyor! Yeni güvenli liman "Gümüş"
Son dakika haberi... Gümüş yatırımcısına altından daha çok para kazandırdı. Pandemi döneminde en çok kazandıran emtia ise gümüş oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Gümüş yatırımcısına altından daha çok para kazandırdı. Pandemi döneminde en çok kazandıran emtia ise gümüş oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Memiş, "Gümüş değerli bir yatırım aracıdır. Son 1 yıldır vatandaşlarımızı gümüş konusunda uyarmaya devam ediyoruz. Sadece süs eşyası değildir. Pandemi ortamında en çok kazandıran emtia oldu." ifadelerini kullandı.