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Son dakika: Akaryakıtta yeni dönem! Tavan fiyat devrede

A Haber
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Giriş: 19.03.2021 09:59
Güncelleme:19.03.2021 10:14
Son dakika haberi... Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması devrede. Şirketlerin akaryakıt fiyatları üzerinden oynadıkları oyuna karşı EPDK düğmeye bastı. Düşen dolar kuruna rağmen akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmaması üzerine 'tavan fiyat' uygulamasına geçiliyor. Tavan fiyatı delen olursa soruşturma başlatılacak. Böylece akaryakıt fiyatları 20 kuruşa kadar düşecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin fiyatları ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
Akaryakıtta yeni dönem AKARYAKITTA YENİ DÖNEM
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