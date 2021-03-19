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Son dakika: Akaryakıtta yeni dönem! Tavan fiyat devrede

Son dakika haberi... Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması devrede. Şirketlerin akaryakıt fiyatları üzerinden oynadıkları oyuna karşı EPDK düğmeye bastı. Düşen dolar kuruna rağmen akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmaması üzerine 'tavan fiyat' uygulamasına geçiliyor. Tavan fiyatı delen olursa soruşturma başlatılacak. Böylece akaryakıt fiyatları 20 kuruşa kadar düşecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin fiyatları ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 19.03.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 10:15
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Son dakika: Akaryakıtta yeni dönem! Tavan fiyat devrede

Akaryakıtta yeni dönem başladı. Şirketlerin akaryakıt fiyatları üzerinden oynadıkları oyuna karşı EPDK düğmeye bastı. Düşen dolar kuruna rağmen akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmaması üzerine 'tavan fiyat' uygulamasına geçiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Akaryakıtta yeni dönem! Tavan fiyat devrede

Tavan fiyatı delen olursa soruşturma başlatılacak. Böylece akaryakıt fiyatları 20 kuruşa kadar düşecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin fiyatları ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

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Son dakika: Akaryakıtta yeni dönem! Tavan fiyat devrede

POMPADA 17-20 KURUŞ İNDİRİM

İL TAVAN FİYAT (LT/TL)
BENZİN MOTORİN

İSTANBUL AVRUPA YAKASI : 7.07 6.43
İSTANBUL ANADOLU YAKASI : 7.08 6.44
ANKARA : 7.13 6.49
İZMİR : 7.16 6.52

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Son dakika: Akaryakıtta yeni dönem! Tavan fiyat devrede

ZAMLAR VERGİYİ DÜŞÜRDÜ

AKARYAKIT ÖTV (1 LİTREDE) KARŞILANAN VERGİ
BENZİN 1.46 TL 1,10 TL
MOTORİN 1.13 TL 0,92 TL
LPG 0,11 TL 0,89 TL

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Son dakika: Akaryakıtta yeni dönem! Tavan fiyat devrede

FERAGAT EDİLEN VERGİ TUTARI

MOTORİN 2,5 MİLYAR TL
LPG 1,1 MİLYAR TL
BENZİN 262 MİLYON TL
TOPLAM (SON 1 YIL) 3,93 MİLYAR TL

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