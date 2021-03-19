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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Akaryakıtta yeni dönem! Tavan fiyat devrede Son dakika: Akaryakıtta yeni dönem! Tavan fiyat devrede Son dakika haberi... Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması devrede. Şirketlerin akaryakıt fiyatları üzerinden oynadıkları oyuna karşı EPDK düğmeye bastı. Düşen dolar kuruna rağmen akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmaması üzerine 'tavan fiyat' uygulamasına geçiliyor. Tavan fiyatı delen olursa soruşturma başlatılacak. Böylece akaryakıt fiyatları 20 kuruşa kadar düşecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin fiyatları ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı. Giriş Tarihi: 19.03.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 10:15
Akaryakıtta yeni dönem başladı. Şirketlerin akaryakıt fiyatları üzerinden oynadıkları oyuna karşı EPDK düğmeye bastı. Düşen dolar kuruna rağmen akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmaması üzerine 'tavan fiyat' uygulamasına geçiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tavan fiyatı delen olursa soruşturma başlatılacak. Böylece akaryakıt fiyatları 20 kuruşa kadar düşecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin fiyatları ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
POMPADA 17-20 KURUŞ İNDİRİM İL TAVAN FİYAT (LT/TL) BENZİN MOTORİN
İSTANBUL AVRUPA YAKASI :
7.07 6.43 İSTANBUL ANADOLU YAKASI : 7.08 6.44 ANKARA : 7.13 6.49 İZMİR : 7.16 6.52 ZAMLAR VERGİYİ DÜŞÜRDÜ
AKARYAKIT
ÖTV (1 LİTREDE) KARŞILANAN VERGİ BENZİN 1.46 TL 1,10 TL MOTORİN 1.13 TL 0,92 TL LPG 0,11 TL 0,89 TL