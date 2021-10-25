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Son dakika 3600 ek gösterge gelişmeleri | Çalışanlara 8 soruda 3600 ek gösterge rehberi

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Giriş: 25.10.2021 13:27
Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak? Komisyonda kimler yer alacak? Yeni düzenlemeden kimler yararlanacak? Kamuda hiyerarşik yapıya yansıması olacak mı? Ek gösterge artışı ne kadar olacak? Ek gösterge ne zaman hayata geçirilecek? İdari kadrolar da dahil olacak mı?  Düzenleme memurların tamamını kapsayacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
8 soruda 3600 ek gösterge rehberi 8 SORUDA 3600 EK GÖSTERGE REHBERİ
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8 soruda 3600 ek gösterge rehberi
8 soruda 3600 ek gösterge rehberi
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