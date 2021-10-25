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Haberler Galeri 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri | Çalışanlara 8 soruda 3600 ek gösterge rehberi

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri | Çalışanlara 8 soruda 3600 ek gösterge rehberi

Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak? Komisyonda kimler yer alacak? Yeni düzenlemeden kimler yararlanacak? Kamuda hiyerarşik yapıya yansıması olacak mı? Ek gösterge artışı ne kadar olacak? Ek gösterge ne zaman hayata geçirilecek? İdari kadrolar da dahil olacak mı? Düzenleme memurların tamamını kapsayacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

A Haber
Giriş Tarihi: 25.10.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 13:28
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3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri | Çalışanlara 8 soruda 3600 ek gösterge rehberi

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilen 3600 ek göstergeyle ilgili vatandaşlar çeşitli soruların yanıtını merak ediyor. Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak? Komisyonda kimler yer alacak? Yeni düzenlemeden kimler yararlanacak? Kamuda hiyerarşik yapıya yansıması olacak mı? Ek gösterge artışı ne kadar olacak? Ek gösterge ne zaman hayata geçirilecek? İdari kadrolar da dahil olacak mı? Düzenleme memurların tamamını kapsayacak mı? İşte 8 soruda ek gösterge rehberi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri | Çalışanlara 8 soruda 3600 ek gösterge rehberi

1-EK GÖSTERGE KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

KASIM AYINDA TOPLANACAK

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3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri | Çalışanlara 8 soruda 3600 ek gösterge rehberi

2- KOMİSYONDA KİMLER YER ALACAK?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
STRATEJİ BÜTÇE BAŞKANLIĞI
MEMUR-SEN

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3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri | Çalışanlara 8 soruda 3600 ek gösterge rehberi

3-YENİ DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?

POLİS
ÖĞRETMEN
DİN GÖREVLİLERİ
HEMŞİRELER BAŞTA OLMAK ÜZERE KAMUDAKİ MESLEK GRUPLARI

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3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri | Çalışanlara 8 soruda 3600 ek gösterge rehberi

4- KAMUDA HİYERARŞİK YAPIYA YANSIMASI OLACAK MI?

KAMUDA YÜKSELMENİN ÖNÜ AÇILACAK
ÜCRET DENGESİZLİĞİ SON BULACAK