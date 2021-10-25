3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri | Çalışanlara 8 soruda 3600 ek gösterge rehberi

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilen 3600 ek göstergeyle ilgili vatandaşlar çeşitli soruların yanıtını merak ediyor. Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak? Komisyonda kimler yer alacak? Yeni düzenlemeden kimler yararlanacak? Kamuda hiyerarşik yapıya yansıması olacak mı? Ek gösterge artışı ne kadar olacak? Ek gösterge ne zaman hayata geçirilecek? İdari kadrolar da dahil olacak mı? Düzenleme memurların tamamını kapsayacak mı? İşte 8 soruda ek gösterge rehberi...