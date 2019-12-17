Son dakika: 2020 yılı asgari ücretini belirleme toplantısında son dakika gelişmesi! İlk kez rakam... |Video

Son dakika haberi... 2020 yılı asgari ücretini belirleme toplantılarının üçüncüsü bugün yapılacak. Asgari ücretle ilgili ilk taleple işçilerden yapılmıştı. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda ise TÜİK temsilcileri toplantıya katılacak ve bir işçinin gıda harcama rakamlarını ilk kez paylaşacak. Asgari ücret toplantısıyla ilgili son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.