13 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: 1000 TL sosyal yardım ödemeleri başladı! 3. faz sosyal destek ödemelerine başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabiliyor? |Video

Son dakika: 1000 TL sosyal yardım ödemeleri başladı! 3. faz sosyal destek ödemelerine başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabiliyor? |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
13.05.2020
Son dakika haberi... Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hükümetten vatandaşlara ekonomik yardımlar devam ediyor. Sosyal destekler kapsamında 3. faz ödemeleri de başladı.Düzenli geliri olmayan vatandaşlara, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olan vatandaşlara 1000 TL sosyal destek yardımı yapılıyor. Kimler alıyor? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılıyor? TC kimlik numarasının sonuna göre hangi günler başvuru yapılabiliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hükümetten vatandaşlara ekonomik yardımlar devam ediyor. Sosyal destekler kapsamında 3. faz ödemeleri de başladı.Düzenli geliri olmayan vatandaşlara, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olan vatandaşlara 1000 TL sosyal destek yardımı yapılıyor. Kimler alıyor? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılıyor? TC kimlik numarasının sonuna göre hangi günler başvuru yapılabiliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

1000 TL sosyal yardım ödemeleri başladı!
1000 TL sosyal yardım ödemeleri başladı!
Uzman isim uyardı: Kar etmek isteyenler...
Uzman isim uyardı: Kar etmek isteyenler...
EBRD Başkanı Chakrabarti Türkiye ekonomisine ilişkin çarpıcı açıklama
EBRD Başkanı Chakrabarti Türkiye ekonomisine ilişkin çarpıcı açıklama
Rekabet Kurulu'ndan maske soruşturması
Rekabet Kurulu'ndan "maske" soruşturması
Ödemeler 15 Mayıs'ta başlıyor
Ödemeler 15 Mayıs'ta başlıyor
Piyasalar normale dönüyor!
Piyasalar normale dönüyor!
Borsada yerli yatırımcı artışı
Borsada yerli yatırımcı artışı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
Yılbaşına kadar ücretsiz
Yılbaşına kadar ücretsiz
Altın fiyatlarında sert düşüş
Altın fiyatlarında sert düşüş
Dolar düşüyor! Canlı yayında tahminini açıkladı
Dolar düşüyor! Canlı yayında tahminini açıkladı
Otomobil piyasasında hareketlilik! İkinci el...
Otomobil piyasasında hareketlilik! İkinci el...
Daha Fazla Video Göster