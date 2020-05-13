Son dakika: 1000 TL sosyal yardım ödemeleri başladı! 3. faz sosyal destek ödemelerine başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabiliyor? |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hükümetten vatandaşlara ekonomik yardımlar devam ediyor. Sosyal destekler kapsamında 3. faz ödemeleri de başladı.Düzenli geliri olmayan vatandaşlara, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olan vatandaşlara 1000 TL sosyal destek yardımı yapılıyor. Kimler alıyor? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılıyor? TC kimlik numarasının sonuna göre hangi günler başvuru yapılabiliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hükümetten vatandaşlara ekonomik yardımlar devam ediyor. Sosyal destekler kapsamında 3. faz ödemeleri de başladı.Düzenli geliri olmayan vatandaşlara, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olan vatandaşlara 1000 TL sosyal destek yardımı yapılıyor. Kimler alıyor? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılıyor? TC kimlik numarasının sonuna göre hangi günler başvuru yapılabiliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.