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Son 3 yılda haldeki ürünlerin fiyatları! Bu ne hal?

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Giriş: 04.04.2022 10:04
Meyve ve sebze fiyatları vatandaşın gündeminde. Fahiş artışlara tepkiler yükselirken son 3 yılda haldeki fiyat değişimleri dikkat çekti. Antalya ve İstanbul’daki hal fiyatlarını inceleyen Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.
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