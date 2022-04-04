04 Nisan 2022, Pazartesi
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Son 3 yılda haldeki ürünlerin fiyatları! Bu ne hal?
Meyve ve sebze fiyatları vatandaşın gündeminde. Fahiş artışlara tepkiler yükselirken son 3 yılda haldeki fiyat değişimleri dikkat çekti. Antalya ve İstanbul’daki hal fiyatlarını inceleyen Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.