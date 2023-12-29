Sodexo avantaj Pluxee markasıyla yola devam ediyor

Pluxee Türkiye CEO’su Eda Uluca Özcan, “Türkiye’deki 30. yılımızda çalışan deneyimi ve yan haklar dünyasına yepyeni bir bakış açısı getirmek amacıyla yemek kartı markasından çok daha fazlasını sunan bir HR-tech markasına dönüşüyoruz” dedi

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