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Sodexo avantaj Pluxee markasıyla yola devam ediyor

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Giriş: 29.12.2023 10:26
Pluxee Türkiye CEO’su Eda Uluca Özcan, “Türkiye’deki 30. yılımızda çalışan deneyimi ve yan haklar dünyasına yepyeni bir bakış açısı getirmek amacıyla yemek kartı markasından çok daha fazlasını sunan bir HR-tech markasına dönüşüyoruz” dedi
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