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Sırada sözleşmelilere kadro var! EYT dosyası da masada

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Giriş: 08.06.2022 10:34
3600 ek gösterge düzenlemesi artık tamam. İimdi sıra sözleşmeli personele kardo verilmesine ilişkin düzenelmeye geldi. Bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan düzenleme ile kamudaki 530 bin sözleşmeli personalin statüsü sadeleştirilecek ve bu kişiler diğer memurlarla aynı özlük haklarına sahip olacak.
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