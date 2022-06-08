08 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sırada sözleşmelilere kadro var! EYT dosyası da masada
3600 ek gösterge düzenlemesi artık tamam. İimdi sıra sözleşmeli personele kardo verilmesine ilişkin düzenelmeye geldi. Bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan düzenleme ile kamudaki 530 bin sözleşmeli personalin statüsü sadeleştirilecek ve bu kişiler diğer memurlarla aynı özlük haklarına sahip olacak.