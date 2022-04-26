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Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz! Hayat sigortası primleri nasıl geri alınacak?

A Haber
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Giriş: 26.04.2022 09:36
Bankalardan kredi çekilirken yapılan hayat sigortası primlerini e-Devlet üzerinden başvuru yaparak geri alabilme imkanı getirildi. Hayat sigortası, kredi çeken kişinin vefatı durumunda bankaya olan borcunu kapatıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Asli Bilger Kutludağ aktardı.
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