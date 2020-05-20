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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Koşulları yerine getirenler piyasanın hakimi olacak | Video

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Giriş: 20.05.2020 10:24
Güncelleme:20.05.2020 10:34
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Bakan Varank, "Üretimi güvenli şekilde gerçekleştirenler piyasanın hakimi olacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Bakan Varank, "Üretimi güvenli şekilde gerçekleştirenler piyasanın hakimi olacak." dedi.

Bez maskelerin güvenli olduğunu belirten Bakan Varank, "Biz bunu yaygınlaştırmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Mustafa Varank, TSE'nin koronavirüs önlem kılavuzunu da açıkladı.

Bakan Varank, bir takım sıkı denetimlerin ardından başvuruda bulunan firmalara Covid-19 güvenli belgesi verileceğini duyurdu.

'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu' toplantısında konuşan Varank, "Bu kılavuz firmalara salgınla mücadele ederken sadece yol göstermekle kalmayacak. Aynı zamanda salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini sağlayacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Koşulları yerine getirenler piyasanın hakimi olacak | Video
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Koşulları yerine getirenler piyasanın hakimi olacak | Video
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