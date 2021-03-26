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Sahte altın nasıl anlaşılır? | Tezgahtaki altınlardan hangi taraftakiler sahte? Sağ mı sol mu? | Sahte bilezik nasıl anlaşılır? Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 26.03.2021 15:54
Güncelleme:26.03.2021 16:11
Son dakika haberi... Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sahte bilezikler piyasaya sürüldü. Peki vatandaş sahte ile gerçek bileziği nasıl ayırt edebilir? Sahte altın nasıl anlaşılır? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Kuyumcu Evren Koçoğlu, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
Hangi taraftakiler sahte? HANGİ TARAFTAKİLERİ SAHTE?
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