Sahta altın nasıl anlaşılır?

Altındaki tırmanış yeni haftayla birlikte bir nebze yavaşladı. Gram altın 6 bin 150 liradan işlem gördü. Talep hala yoğun. Sahtekarların da iştahını kabartıyor tabi bu durum. Sahte ya da ayarı olması gerekenden düşük altınlar var piyasada. Peki, elimizdeki altının sahte olup olmadığını kuyumcuya gitmeden anlamanın yolu var mı? Tek bir malzeme ve basit bir testle mümkün bu. Ama bu testi evde yaparken tedbirli olmayı da ihmal etmeyin...

