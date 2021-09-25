25 Eylül 2021, Cumartesi
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Reform paketi vergi mevzuatında değişiklik! Dijital Vergi Dairesi hayata geçirilecek
Ekonomik reform paketi kapsamında hazırlanan taslak ile vergi mevzuatında bir dizi değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeye göre Dijital Vergi Dairesi hayata geçirilecek. Sermaye artıran şirketler desteklenecek. Pandemide ön plana çıkan karavan turizmi de teşvik edilecek. İşte detaylar...