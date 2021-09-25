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Reform paketi vergi mevzuatında değişiklik! Dijital Vergi Dairesi hayata geçirilecek

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Giriş: 25.09.2021 16:25
Ekonomik reform paketi kapsamında hazırlanan taslak ile vergi mevzuatında bir dizi değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeye göre Dijital Vergi Dairesi hayata geçirilecek. Sermaye artıran şirketler desteklenecek. Pandemide ön plana çıkan karavan turizmi de teşvik edilecek. İşte detaylar...
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Reform paketi vergi mevzuatında değişiklik! Dijital Vergi Dairesi hayata geçirilecek
Reform paketi vergi mevzuatında değişiklik! Dijital Vergi Dairesi hayata geçirilecek
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