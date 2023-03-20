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Ramazan pidesi ne kadar? Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 11:25
Ramazana sayılı günler kala merakla beklenen pide fiyatı belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatı 10 TL olacağını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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